Минобороны Южной Кореи сообщило, что Пхеньян в среду запустил четыре крылатых ракеты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - КНДР произвела запуск четырех крылатых ракет в среду, заявил министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп.

"Мы считаем, что было выпущено четыре ракеты", - сказал министр в ходе заседания комитета парламента по национальной обороне.

"Мы провели первоначальный анализ, и Юг, и Соединенные Штаты изучают запуск более детально", - добавил он.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что обнаружил "множественные" пуски ракет.

По их данным, запуск "нескольких" крылатых ракет был произведен недалеко от прибрежного города Хамхын.

Это уже четвертое испытание оружия, которое Пхеньян проводит с того момента, как США и Южная Корея начали военные учения на прошлой неделе.

КНДР ранее предупреждала, что примет практические меры военного сдерживания в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартовали 13 марта.

Как сообщалось, 16 марта Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Это произошло после запуска 14 марта двух баллистических ракет малой дальности. 13 марта КНДР сообщила о пуске двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

Кроме того, 20 марта Северная Корея заявила, что в выходные провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку.