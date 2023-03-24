Nord Stream 2 AG поучаствует в поднятии со дна Балтики найденного у газопровода объекта

Датский военный корабль в порту на острове Борнхольм Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Оператор "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG - принял приглашение Дании принять участие по извлечению со дна Балтийского моря непонятного цилиндра, обнаруженного рядом с газопроводом в ходе расследования сентябрьских взрывов.

"Компания Nord Stream 2 AG приняла приглашение от Дании принять участие в операции и ожидает дальнейшей информации о планах по ее организации от Датского энергетического агентства", - заявил оператор.

Датское энергоагентство, сообщая об этом предложении, рассказало, что на дне моря рядом с газопроводом нашли предмет цилиндрической формы, примерно 10 см в диаметре и 40 см в высоту. В ведомстве предполагают, что это может быть морской дымовой буй, но хотят все же его поднять и изучить. По мнению датских экспертов, он не представляет непосредственной угрозы.

В Кремле приветствовали это приглашение.

"Обнаруженный объект находится рядом со швом труб, а шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Взрыв также произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту. А, судя по всему, имеет".

Он высказался за продолжение расследования. "Это расследование должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон", - подчеркнул Песков.

В середине марта в Копенгагене заявили, что не дадут разрешения российской стороне на участие в расследованиях взрывов, на чем она настаивает. Как сказал глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, "в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям". Он пообещал проинформировать Москву о результатах.

Сентябрьские взрывы на двух нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" расследуют по отдельности Дания, Германия и Швеция. Следственный комитет России также возбудил по факту уголовное дело - по статье о терроризме.