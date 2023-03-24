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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Кремль приветствовал приглашение "Северного потока-2" к подъему неизвестного объекта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценили намерение Дании пригласить оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG - для участия в подъеме со дна Балтики объекта, обнаруженного возле газопровода.

"Давайте посмотрим, что за этим дальше будет стоять. Но пока, безусловно, это позитивная новость. Это позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Обнаруженный объект находится рядом со швом труб, а шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода, - напомнил он. - Взрыв также произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту. А, судя по всему, имеет".

Он высказался за продолжение расследования. "Это расследование должно быть прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон", - подчеркнул Песков.

Ранее 24 марта датское энергетическое агентство пригласило Nord Stream 2 AG принять участия в подъеме со дна Балтийского моря цилиндра, найденного у газопровода "Северный поток 2". В агентстве не исключают, что это морской дымовой буй, но хотя его поднять и изучить. По мнению датских экспертов, он не представляет непосредственной угрозы.

Недавно в Копенгагене заявили, что не дадут разрешения российской стороне на участие в расследованиях взрывов, на чем она настаивает. Как заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, "в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям". Он пообещал проинформировать Москву о результатах.

В феврале американский журналист Сеймур Херш, сославшись на источник, заявил, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии. 23 марта Херш со ссылкой на источник сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон в марте говорил с Байденом о раскрывшейся причастности США к взрывам на "Северных потоках", после чего ЦРУ и разведка Германии придумали иное объяснение инциденту.

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