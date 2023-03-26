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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Вашингтон не увидел признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти США не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию, заявил телеканалу CBS представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не видим никаких признаков на то, что он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие", - сказал Кирби.

"На самом деле мы не видели никаких указаний на то, что он намерен применить ядерное оружие на территории Украины", - подчеркнул он.

В субботу, 25 марта, президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия. При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент России.

США Белоруссия Джон Кирби
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