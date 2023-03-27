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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Япония заявила протест Северной Корее в связи с новыми пусками баллистических ракет

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Япония выразила КНДР решительный протест в связи с запуском утром в понедельник двух баллистических ракет в направлении Японского моря, об этом говорится в заявлении Минобороны Японии.

"Ряд действий КНДР, в том числе неоднократные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Япония заявила КНДР решительный протест" - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство уточняет, что Япония намерена продолжать тесно сотрудничать с США и другими странами, собирать и анализировать информацию.

По данным Минобороны Японии, две северокорейские баллистические ракеты были запущены около 07:47 и 07:57 (01:47 и 01:57 мск) с западного побережья КНДР в направлении северо-востока. По оценкам, дальность полета обеих ракет составила около 350 км, а высота - около 50 км.

Как сообщалось, КНДР в понедельник утром произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности, обе они упали за пределами ИЭЗ Японии.

В свою очередь, объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуски из района уезда Чунхва в провинции Хванхэ-Пукто, начиная примерно с 7:47 утра (1:47 мск).

Считается, что таким образом КНДР выражает свой протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе.

Учения планируется завершить в следующий понедельник.

Япония КНДР
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