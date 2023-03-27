Две выпущенные КНДР баллистические ракеты упали за пределами ИЭЗ Японии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Выпущенные КНДР утром в понедельник две баллистические ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии (ИЭЗ), передает японская телекомпания NHK.

По словам нескольких правительственных чиновников, обе выпущенные с территории КНДР баллистические ракеты, предположительно, упали за пределами ИЭЗ Японии.

NHK уточняет, что правительство Японии созвало экстренное заседание группы должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в Центре управления кризисными ситуациями канцелярии премьер-министра. Они занимаются сбором информации и проверяют данные об ущербе.

На данный момент данных о повреждении морских или воздушных судов не поступало.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ведомствам собирать и анализировать поступающую информацию, предоставлять оперативные данные общественности, а также обеспечить безопасность воздушных и морских судов, предпринять все возможные меры для подготовки к непредвиденным обстоятельствам.

Как сообщалось, по данным береговой охраны Японии, в понедельник утором КНДР, предположительно, выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи уточнило, что запуски были произведены из района уезда Чунхва в провинции Хванхэ-Пукто, начиная примерно с 7:47 утра (1:47 мск). По оценкам военных, ракеты пролетели около 370 км, прежде чем упасть в море.

В свою очередь Минобороны Японии сообщило, что дальность полета обеих ракет составила около 350 км, а высота - около 50 км, обе они упали за пределами ИЭЗ Японии.

"Кроме того, есть вероятность, что вышеуказанные ракеты летели по измененной траектории, мы продолжаем анализ", - говорится в сообщении министерства.

Считается, что таким образом КНДР выражает свой протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе.

Учения планируется завершить в следующий понедельник.