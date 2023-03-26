Северокорейские СМИ раскритиковали военные учения Южной Кореи и США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - СМИ КНДР заявили, что Южная Корея и США своими военными учениями усиливают напряженность на Корейском полуострове.

Веб-сайт Uriminjokkiri отверг довод Вашингтона и Сеула о том, что учения носят оборонительный характер.

"То, что высадка морского десанта носит наступательный характер, а не оборонительный, является фактом, который знает каждый", - говорится в публикации.

В свою очередь, издание Meari утверждает, что ответственность за доведение ситуации на полуострове до "опасной точки", которая может спровоцировать войну, лежит на "враждебных силах", включая США.

"Тот факт, что учения Ssangyong проводятся на расширенном уровне (...), ясно показывает, до какой степени дошла неосторожность и опрометчивая храбрость поджигателей войны", - отмечается в статье.

США и Южная Корея начали свои первые за пять лет крупномасштабные учения Ssangyong (double dragon) в прошлый понедельник. Учения продлятся до 3 апреля.