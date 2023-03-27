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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Россия и Белоруссия подписали резолюцию о совместном создании группировки спутников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия подписали резолюцию о совместном создании спутниковой группировки и совместных исследованиях в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщается по итогам заседания союзного Совмина.

28 сентября 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует приступить к созданию российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в январе 2023 года.

В октябре 2020 года тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что Россия и Белоруссия приступили к разработке совместной орбитальной системы дистанционного зондирования Земли.

Белоруссия Роскосмос Юрий Борисов Дмитрий Рогозин
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