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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Главы Роскосмоса и Союзного государства обсудили росийско-белорусские космические проекты

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили росийско-белорусские космические проекты, сообщила во вторник пресс-служба Постоянного комитета Союзного государства.

"2 августа состоялась встреча Генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова и Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ходе встречи были рассмотрены вопросы перспективных направлений между Роскосмосом, Национальной академией наук и промышленными предприятиями Республики Беларусь, имеющими отношение к космической тематике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны также "обсудили вопрос разработки и создания Российско-Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки (ДЗЗ Союзного государства)".

"Была достигнута договоренность о создании рабочих групп и по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере", - добавили там.

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