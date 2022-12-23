Белоруссия и Россия планируют создать три спутника в рамках совместной группировки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия начнут создание совместной группировки спутников в рамках новой научно-технической программы Союзного государства в 2023 году, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии (НАНБ) Сергей Золотой.

"В следующем году начнется реализация восьмой программы "Комплекс-СГ". Она касается разработки базовых элементов орбитальных и наземных средств. Задача - создать совместные многоспутниковые группировки малоразмерных космических аппаратов для наблюдения за земной поверхностью и околоземным пространством", - сказал представитель НАНБ в пятницу госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

Он уточнил, что программа Союзного государства "Комплекс-СГ" предполагает создание трех спутников.

"Это позволит закрыть пробел в развитии отечественного приборостроения, который связан с созданием малых спутников. Один спутник будет весом 200 кг, два других поменьше - около 10. Один из малых спутников изготовит наша страна. На нем будет установлена полезная нагрузка для исследования ионосферы", - сказал Золотой.

Он пояснил, что "большие спутники с высоким разрешением долговечнее, но создавать их дорого и долго". "Некоторые задачи можно решить с помощью группировок малых спутников. Известный пример - глобальная спутниковая система Starlink Илона Маска", - отметил Золотой.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия работают над созданием совместной спутниковой группировки, которая, в том числе, будет использоваться в военных целях. "Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов. (...) Это не только в военных целях. (...) Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров", - заявил он.

Ранее Золотой сообщал, что "направление, которое сейчас развивается - это создание космических аппаратов высокодетальной съемки, когда разрешение лучше метра и даже приближается к 30 сантиметрам". "В этом направлении вместе с "Роскосмосом" мы планируем создать орбитальную группировку", - сказал он на пресс-конференции 11 апреля.

Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков 17 апреля сообщил, что белорусские и российские ученые ускорят разработку новейшего спутника с лучшим субметровым разрешением. "Договорились по всем вопросам, чтобы ускорить разработку новейшего спутника с субметровым разрешением 0,35 м. А это лучшее разрешение в мире", - сказал Гусаков в телеэфире.

Сейчас на орбите работает российско-белорусская группировка спутников из шести космических аппаратов разрешением 2 метра, один из которых белорусский. Она позволяет ежедневно наблюдать один и тот же участок Земли.