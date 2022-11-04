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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Лукашенко анонсировал создание совместной с РФ спутниковой группировки

Лукашенко анонсировал создание совместной с РФ спутниковой группировки
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником. Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия работают над созданием совместной спутниковой группировки, которая, в том числе, будет использоваться в военных целях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов", - цитирует в пятницу госагентство БелТА слова белорусского президента на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги", - добавил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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