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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Киеву 18 немецких и трех португальских Leopard 2

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина получит в марте танки Leopard 2 из Германии и Португалии, всего будет передано в текущем месяце более 20 таких танков.

"Я могу сказать, что только что узнал следующее: 18 немецких танков Leopard-2A6 и три португальских могут отправить Украине уже в этом месяце", - приводит агентство RND его слова, сказанные "на полях" неформального заседания в Стокгольме Совета ЕС на уровне министров обороны.

Он пояснил, что танки должны прибыть на Украину с уже подготовленными экипажами.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дали союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. RND напоминает, что в Берлине говорили о желании сформировать для Украины два танковых батальона, причем в один батальон входит 31 танк.

Ранее из Польши на Украину поступили четыре танка этой модели, а на этой неделе Варшава направит на Украину еще 10 танков модели Leopard 2A4.

ФРГ Борис Писториус
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