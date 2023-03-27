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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Чиновники Евросоюза и Польши обсудили производство боеприпасов для Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Представители руководства Польши и Евросоюза обсудили увеличение производства артиллерийских боеприпасов в рамках объявленного ранее в марте плана помощи Украине, сообщает АР.

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон 27 марта посетил завод по производству боеприпасов Dezamet в городе Нова-Демба на юго-востоке Польши вместе с польским премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком. Они согласились, что европейским странам необходимо срочно нарастить производство боеприпасов и призвали страны ЕС передать Украине уже существующие запасы.

Ранее в марте лидеры ЕС одобрили планы по отправке Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Тьерри Бретон Польша Украина Нова-Демба Dezamet Матеуш Моравецкий
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