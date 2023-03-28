Первым министром Шотландии избран Хумза Юсаф

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Парламент Шотландии избрал первым министром нового лидера правящей Шотландской национальной партии (SNP) Хумзу Юсафа, передает во вторник Sky News.

Как и ожидалось, его кандидатуру поддержало большинство депутатов парламента - за Юсафа проголосовал 71 член парламента. Другие кандидаты, в частности, лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар получили по 31 и 22 голоса, соответственно.

На этом посту Юсаф сменит Николу Стерджен. Теперь его должны привести к присяге, заседание по этой теме состоится в среду в Сессионном суде. Также имя Юсафа передадут британскому королю Карлу III.

В понедельник Юсаф победил на выборах лидера правящей Шотландской национальной партии. Технически любой депутат может занять пост первого министра, однако обычно на позицию избирается лидер правящей партии. Так как на данный момент большинство в парламенте занимает SNP, новый лидер партии, как и ожидалось, получил большинство голосов и стал первым министром Шотландии.

37-летний Юсаф, таким образом, становится первым лидером Шотландии с корнями из Южной Азии, а также первым, исповедующим мслам. Он родился в Глазго и окончил университет в этом городе. Его отец родился в Пакистане и иммигрировал в Шотландию в 1960-х вместе с семьей. Мать Юсафа родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.