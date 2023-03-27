Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф

Хумза Юсаф Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Хумза Юсаф победил на выборах лидера правящей Шотландской национальной партии (SNP). Как ожидается, после голосования в парламенте он будет назначен новым первым министром Шотландии, сообщает Sky News.

Соперниками Юсафа были министр финансов Кейт Форбс и бывший министр общественной безопасности Эш Риган. Явка на внутрипартийных выборах составила 70%: в голосовании приняли участие 50 490 членов SNP. В общей сложности Юсаф набрал 52% голосов, Форбс - 48%.

Юсаф уже пообещал вслед за своими предшественниками добиваться независимости Шотландии.

Прежний лидер SNP и первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке 15 февраля.

Первый министр Шотландии избирается голосованием в парламенте и, технически, любой депутат может занять этот пост, однако обычно на позицию избирается лидер правящей партии. Так как на данный момент большинство в парламенте занимает SNP, новый лидер партии, вероятнее всего, станет первым министром Шотландии. В случае, если по каким-либо причинам парламент не сможет выбрать нового первого министра в течение 28 дней, выборы состоятся снова.

Юсаф может стать первым лидером Шотландии с корнями из Южной Азии, а также первым, исповедующим ислам. Он родился в Глазго и окончил университет в этом городе, а его отец приехал в Шотландию в 1960-х годах из Пакистана. Мать Юсафа родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.