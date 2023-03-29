Оттава выделит Киеву кредит в $1,8 млрд через МВФ после 1 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Канада в 2023-2024 финансовом году (начнется 1 апреля) собирается предоставить Украине кредит на сумму $1,8 млрд (2,4 млрд канадских долларов) по линии Международного валютного фонда, сообщает CBC со ссылкой проект бюджета страны, внесенный в парламент министром финансов Христей Фриланд.

Этот кредит предназначен для того, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить социальные услуги, в том числе медицинские услуги.

Отдельно анонсировано выделение 84 млн канадских долларов (почти $62 млн - ИФ) из бюджета на дополнительную прямую гуманитарную помощь Украине в предстоящем финансовом году.