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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Канада решила передать Украине четыре танка Leopard 2

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Канады Анита Ананд объявила, что Оттава поставит Украине четыре танка Leopard 2. Об этом со ссылкой на брифинг министра сообщает Toronto Star.

Канада передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных эти танки использовать. Ананд допустила возможность дополнительных поставок Украине танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.

Источники Bloomberg говорили, что обсуждалась передача Киеву от четырех до шести танков.

25 января Германия решила передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин также даст союзникам разрешение передавать их Leopard 2 Киеву. Президент США Джо Байден решил направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Ранее в январе Ананд в ходе поездки в Киев объявила о намерении направить Украине 200 бронеавтомобилей. Канадские СМИ поясняли, что бронемашины - часть пакета военной помощи на сумму $500 млн, о выделении которого власти Канады объявили в минувшем ноябре. Значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины зенитного ракетного комплекса NASAMS и ракет для него.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Leopard 2 Канада Анита Ананд Украина Германия США
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