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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Канада вводит санкции против 23 россиян

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Канада введет санкции против еще 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека, сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо в понедельник.

"Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 человек из российской сферы правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, вовлеченных в серьезное и систематическое нарушение прав человека в отношении российских лидеров оппозиции", - говорится в заявлении.

Трюдо также заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $500 млн. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для наблюдения и связи, а также топлива и медикаментов.

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