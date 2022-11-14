Канада вводит санкции против 23 россиян

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Канада введет санкции против еще 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека, сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо в понедельник.

"Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 человек из российской сферы правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, вовлеченных в серьезное и систематическое нарушение прав человека в отношении российских лидеров оппозиции", - говорится в заявлении.

Трюдо также заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $500 млн. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для наблюдения и связи, а также топлива и медикаментов.