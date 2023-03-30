Двое сирийских военных были ранены в результате воздушной атаки на окрестности Дамаска

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Два сирийских военных получили ранения в результате авиаудара на окрестности Дамаска, сообщают сирийские СМИ.

По их данным, авиаударам подверглись несколько позиций сирийской армии в районе Аль-Мидан в Дамаске.

Государственные СМИ со ссылкой на военный источник также сообщили о причинении "некоторого материального ущерба".

Отмечается, что сирийские системы ПВО сбили несколько ракет.

По данным СМИ, за атаки ответственен Израиль. Утверждается, что предполагаемые израильские военные самолеты совершили атаку с Голанских высот.

На прошлой неделе Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в Сирии, в том числе в районе международного аэропорта Алеппо.

Ранее в марте международный аэропорт Алеппо также подвергся авиаударам, приписываемым Израилю, и был вынужден закрыть свою взлетно-посадочную полосу на несколько дней.