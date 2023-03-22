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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Израиль нанес авиаудары по аэропорту Алеппо и пригороду Дамаска

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Израиль нанес авиаудары рано утром в среду по нескольким объектам в Сирии, в том числе в районе международного аэропорта Алеппо, сообщают сирийские СМИ.

Государственное информационное агентство SANA со ссылкой на неназванного военного чиновника написало, что израильские военные самолеты выпустили ракеты, которые попали в международный аэропорт Алеппо.

Отмечается, что авиаудар "нанес материальный ущерб аэропорту и вывел его из строя".

В других публикациях утверждается, что отдельные авиаудары были нанесены по целям вокруг Дамаска и в Латакии на побережье Средиземного моря.

Сообщений о жертвах или разрушениях, а также информации о конкретных целях авиаударов не поступало.

Ранее в этом месяце международный аэропорт Алеппо также подвергся авиаударам, приписываемым Израилю, и был вынужден закрыть свою взлетно-посадочную полосу на несколько дней.

Израиль Сирия
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