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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Израиль атаковал военные объекты в сирийской провинции Хомс

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Не менее пяти сирийских военнослужащих получили ранения в результате ракетной атаки Израиля на сирийскую провинцию Хомс в ночь на воскресенье, сообщают СМИ со ссылками на Минобороны Сирии.

Сирийские издания информируют, что удары были нанесены по военной базе, западные журналисты, ссылаясь на данные разведки, передают, что целями атаки были места дислокации иранских военных в провинции.

Ранее сирийские СМИ сообщали о том, что средства ПВО Сирии отражают ракетные удары по военным объектам в Хомсе, часть ракет была сбита.

Израиль Сирия Хомс
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