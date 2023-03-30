В УПЦ опровергли слухи о переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскол

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви дезавуировали информацию о переходе насельников Киево-Печерской лавры в неканоническую Православную церковь Украины.

"На данный момент никто из братии Киево-Печерской лавры, кроме отца Авраамия, в ПЦУ не перешел. Сообщения, что монахи УПЦ массово перешли в ПЦУ, не соответствует действительности" - заявил журналистам управделами УПЦ митрополит Антоний.

Как сообщалось, в минувшую среду один из теперь уже бывших монахов обители архимандрит Авраамий Лотыш перешел в ПЦУ и получил от нее титул "наместника" лавры.