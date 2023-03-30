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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

В УПЦ опровергли слухи о переходе монахов Киево-Печерской лавры в раскол

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви дезавуировали информацию о переходе насельников Киево-Печерской лавры в неканоническую Православную церковь Украины.

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"На данный момент никто из братии Киево-Печерской лавры, кроме отца Авраамия, в ПЦУ не перешел. Сообщения, что монахи УПЦ массово перешли в ПЦУ, не соответствует действительности" - заявил журналистам управделами УПЦ митрополит Антоний.

Как сообщалось, в минувшую среду один из теперь уже бывших монахов обители архимандрит Авраамий Лотыш перешел в ПЦУ и получил от нее титул "наместника" лавры.

Украина Православная церковь Украины Украинская православная церковь Киево-Печерская лавра
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