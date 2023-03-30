Прихожане Киево-Печерской лавры заставили удалиться из нее членов госкомиссии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Неудачей для украинских властей завершился первый день работы госкомиссии по приемке зданий Киево-Печерской лавры: прихожане обители заставили покинуть ее территорию представителей властей, которые приехали опечатать строения лавры.

На видеозаписях, опубликованных украинскими СМИ, видно, как группа верующих Украинской православной церкви вытесняет за ворота государственных ревизоров. Перед этим прихожане не пустили их в 55-й корпус лавры, в храмы Агапита Печерского и Рождества Богородицы, которые предполагалось проверить и опечатать в первую очередь.

В беседе с журналистами члены комиссии сообщили, что на приемку всех зданий лавры им отведено три месяца и что если верующие и дальше будут препятствовать их работе, комиссии придется обратиться в правоохранительные органы.

29 марта государство в одностороннем порядке расторгло с УПЦ договор аренды зданий лавры, сославшись на якобы установленные нарушения, которые так и не были названы. УПЦ подала иск в Хозяйственный суд Киева, он будет рассмотрен 26 апреля. Тем не менее власти решили не дожидаться судебного решения и настаивают на выселении монахов и руководства УПЦ из лавры.