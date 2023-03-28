ПЦУ просит украинские власти отдать ей здания в Киево-Печерской лавре

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Синод неканонической Православной церкви Украины обратился во вторник к властям Украины с просьбой передать в ведение ПЦУ объекты на территории Киево-Печерской лавры.

При этом, как отмечает пресс-служба ПЦУ, ее синод выразил поддержку решению властей разорвать договор с Украинской православной церковью о пользовании зданиями лавры.

Кроме того, иерархи ПЦУ сделали очередную попытку убедить нынешних насельников обители перейти в ПЦУ, призвав братию лавры к "единению в лоне Поместной Украинской Православной Церкви".

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи лавры "прекрасно знают, какие у них есть опции для того, чтобы остаться в монастыре".

Как сообщалось, власти Украины потребовали, чтобы монахи лавры оставили главный монастырь страны до 29 марта, когда будет расторгнут договор об аренде зданий на его территории. Поводом послужили якобы установленные нарушения УПЦ при пользовании госимуществом на территории обители.