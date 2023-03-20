Песков назвал неизбежными сдвиги по срокам создания газового хаба в Турции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В реализации таких сложных проектов как создание газового хаба в Турции неизбежны сдвиги по срокам, но Россия намерена продолжать работать над его реализацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сдвиге сроков открытия газового хаба.

"Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - добавил представитель Кремля.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

В начале февраля 2023 года агентство Anadolu сообщило со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, что работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению. 9 февраля Песков уточнил, что сильное землетрясение в Турции может сдвинуть по времени создание газового хаба в этой стране, но отметил, что проект будет реализован.

14-15 февраля в Стамбуле должен был пройти газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей с Ближнего Востока, из Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы. Однако Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Турецкий президент 6 марта сообщил, что число жертв землетрясений, произошедших в начале февраля на юго-востоке Турции, превысило в этой стране отметку в 46 тыс. человек.