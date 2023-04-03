Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, с 1 июля прекращает экспорт российского зерна.

Это следует из письма гендиректора ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут.

В Минсельхозе подтвердили получение письма и его содержание.

"В условиях нарастающих сложностей при экспорте зерна настоящим подтверждаем, что группа LDC прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года", - говорится в письме.

Компания также сообщает, что изучает варианты передачи существующего российского бизнеса в зерновых активах LDC новым собственникам и обещает информировать Минсельхоз о развитии ситуации.

В собственности Louis Dreyfus находится терминал на Азовском море.

Louis Dreyfus стала третьей глобальной компанией, которая в последнее время заявила о решении прекратить экспорт зерна из РФ с 1 июля 2023 года. До этого с такими же заявлениями выступили Cargill и Viterra. Сообщалось также о том, что агротрейдер Archer-Daniels-Midland тоже изучает варианты прекращения операций в РФ.

По поводу ухода из РФ зарубежных трейдеров Минсельхоз ранее заявлял, что эти действия не повлияют на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме.

Ведомство подчеркивало, что "российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК". "При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - подчеркивали в министерстве.