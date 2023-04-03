Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, с 1 июля прекращает экспорт российского зерна.

Это следует из письма гендиректора ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут.

В Минсельхозе подтвердили получение письма и его содержание.

"В условиях нарастающих сложностей при экспорте зерна настоящим подтверждаем, что группа LDC прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года", - говорится в письме.

Компания также сообщает, что изучает варианты передачи существующего российского бизнеса в зерновых активах LDC новым собственникам и обещает информировать Минсельхоз о развитии ситуации.

В собственности Louis Dreyfus находится терминал на Азовском море.

Louis Dreyfus стала третьей глобальной компанией, которая в последнее время заявила о решении прекратить экспорт зерна из РФ с 1 июля 2023 года. До этого с такими же заявлениями выступили Cargill и Viterra. Сообщалось также о том, что агротрейдер Archer-Daniels-Midland тоже изучает варианты прекращения операций в РФ.

По поводу ухода из РФ зарубежных трейдеров Минсельхоз ранее заявлял, что эти действия не повлияют на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме.

Ведомство подчеркивало, что "российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК". "При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - подчеркивали в министерстве.

Louis Dreyfus Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

Суд снял арест с недвижимости и оборудования VW в рамках иска "ГАЗа" на 15,6 млрд руб.

Доллар поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора "ВСМПО-Ависмы"

Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Скидка Urals к Brent в марте уменьшилась до $29,6 за баррель

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });