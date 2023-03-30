Суд в Киеве отказался встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры в споре с властями

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Суд в Киеве признал законным одностороннее расторжение государством договора аренды зданий Киево-Печерской лавры, заключенного с Украинской православной церковью.

"Суд постановил: в удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" отказать", - сообщили в четверг вечером украинские СМИ.

Договор был расторгнут накануне. УПЦ заявила о незаконности расторжения, настаивая на решении вопроса в суде, первое заседание которого было назначено на 26 апреля. Однако власти не стали дожидаться этой даты и начали процесс отчуждения зданий лавры у УПЦ уже 30 марта.

В свою очередь, министр культуры Украины Александр Ткаченко, которого также цитируют СМИ, заявил, что правительство страны "только что" признало утратившим силу распоряжение кабинета министров времен президента Виктора Януковича от 11 июля 2013 года N519, согласно которому Киево-Печерской лавре УПЦ передавались в безвозмездное пользование здания и сооружения этого монастыря.