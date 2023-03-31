Кишинев продлил контракт с Молдавской ГРЭС на полгода

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Молдавское госпредприятие Energocom продлило контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на шесть месяцев, сообщила пресс-служба компании.

Закупочная цена при этом снизилась на $7 - с $73 за 1 МВт.ч. до $66 за 1 МВт.ч.

По условиям контракта, ГРЭС будет поставлять 282 тыяч. МВт.ч. электроэнергии ежемесячно. Это составляет 90% от потребностей Молдавии.

Еще 5,5% от потребностей Молдавия будет закупать у румынской Nuclearelectrica по цене 91 евро за 1 МВт.ч. В случае необходимости в часы пик, как отмечает Energocom, электроэнергия будет приобретаться на бирже в Румынии.

"Контракт позволит обеспечить конечных потребителей электроэнергией и стабильное функционирование энергосистемы. А продление контракта до 1 октября обеспечивает нам большую степень устойчивости и предсказуемости", - заявил молдавский министр энергетики Виктор Парликов.

С 1 октября 2022 года "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров газа в сутки, сославшись на ограничение транзита через Украину. С тех пор "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн куб. метров в сутки, что составляет менее 40% от необходимого объема для этого времени года.

С декабря Приднестровье получает весь газ, поставляемый в Молдавию "Газпромом", для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.