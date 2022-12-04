"Молдовагаз" будет закупать газ из двух источников

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - С 4 декабря "Молдовагаз" начинает закупать газ из двух источников. Об этом сообщил в субботу вечером в своем телеграм-канале председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"С 4 декабря АО "Молдовагаз" будет закупать природный газ из двух источников. 5,7 млн. кубов будут поставляться ПАО "Газпром" в рамках действующего контракта и согласно утвержденных объемов на декабрь месяц. Данный объем будет полностью направлен ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электроэнергии АО Молдавская ГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра. Также, начиная с завтрашнего дня АО "Молдовагаз" будет закупать природный газ у АО "Энергоком", согласно ежедневных номинаций, в объеме 3,5 млн. кубов для потребителей Правобережья Днестра", - отметил Чебан.

По его словам, общий ежесуточный объем потребления Республики Молдова в декабре составит, по предварительным расчетам, 9,2 млн. кубов природного газа. Он не пояснил, откуда и по какой цене будет покупать газ государственная компания "Энергоком", чтобы поставлять ее "Молдовагаз" (для потребителей правобережья Днестра).

При этом эксперты в области энергетики утверждают, что речь идет о газе, купленном в октябре-ноябре у "Газпрома", но заложенном в хранилищах в Румынии и на Украине. Это косвенно подтвердили представители румынской компании Transgaz, которые заявили, что Румыния начала экспорт газа в Республику Молдова по трубопроводу Яссы-Унгены-Кишинев.

"Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении Румыния - Республика Молдова. Номинировано 1 023 266 кубометров. Компрессор работает нормально", - заявили представители Transgaz, отметив, что газ из Румынии в Молдавию впервые начал поставляться по трубопроводу, сданному в эксплуатацию в прошлом году.

В субботу Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения объемов поставляемого в Приднестровье газа. Согласно договору, в декабре Молдавская ГРЭС будет поставлять на правый берег Днестра 204 тыс. МВт. В то же время, "Молдовагаз" будет поставлять на левый берег 5,7 млн. кубометров газа в сутки, включая МГРЭС. Это весь объем, который "Газпром" поставляет в декабре для "Молдовагаза" - на правый и левый берег Днестра.

Как уже сообщал "Интерфакс", с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн. м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. м3. Компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. "Газпром" подтвердил, что в декабре также будет поставлять в Молдавию тот же объем газа - 5,07 млн. куб. метров в сутки. В холодный период времени это составляет - 43,5% от необходимого объема.

По предварительным данным, в декабре Молдавии необходимо около 11 млн. куб. метров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, компания "Молдовагаз" в ноябре сократила на 40% поставки газа - с 3,9 до 2,3 млн. кубов в сутки. Это позволило Молдавии сэкономить часть газа, заложенного в хранилищах на Украине и в Румынии.