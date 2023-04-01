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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с группой из десяти спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, планировавшийся в субботу, перенесен на 2 апреля, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Это уже третий перенос запуска, который первоначально планировался 30 марта и был отменен за 3 секунды до старта.

Как ранее сообщала компания SpaceX, "необходимо дополнительное время для подготовки ракеты".

Запуск теперь планируется осуществить в воскресенье в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 по Москве) со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и восемь спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

США Falcon 9 SpaceX СПРН
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