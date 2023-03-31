Поспред Белоруссии назвал в Совбезе ООН размещение ТЯО в стране вынужденной мерой

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Возможное размещение в Белоруссии тактических ядерных боезарядов - это вынужденная и исключительная реакция на стоящие перед республикой риски, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности ООН. Его слова приводит пресс-служба белорусского МИД.

"Обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы, соответствующая модернизация таких самолетов, равно как и возможное, я подчеркиваю, возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси также являются исключительной и вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед Республикой Беларусь", - сказал Рыбаков.

Он отметил, что эти меры осуществляются в строгом соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Контроль за ядерными боеприпасами, а также технологиями остается у российской стороны. Согласно ДНЯО, государства, обладающие ядерным оружием, не должны передавать кому бы то ни было ядерное оружие, а также контроль над таким оружием, а неядерные государства не должны принимать ядерное оружие, а также контроль над таким оружием", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что сотрудничество Белоруссии с Россией, как главным военно-политическим союзником, в сфере укрепления обороноспособности и национальной безопасности "осуществляется в строгом соответствии с международным правом".

Рыбаков подчеркнул, что Белоруссия "последовательно и абсолютно прозрачно для соседей и всего международного сообщества предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала".

"Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности и обороноспособности", - добавил постпред.

Ранее на этом же заседании российский постпред Василий Небензя заявил, что размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия не станет нарушением каких-либо обязательств России. Он также отметил, что не видит причин для созыва по этому поводу Совбеза, поскольку США до сих пор не реагировали на призывы вернуть все свои ядерные арсеналы из Европы на американскую территорию.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на этом заседании призвал Россию пересмотреть решение разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Он также указал, что Россия "должна незамедлительно прекратить свою риторику, направленную на эскалацию, которая касается использования ядерного оружия".

Недавно президент Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.