Президент Белоруссии не исключил применение ядерного оружия для защиты суверенитета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Нацонильному собранию заявил, что республика будет отстаивать свою независимость любыми средствами, включая ядерное оружие.

"Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом, - сказал он. - И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости".

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что договорился с Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.