В Минске заявили, что размещение ядерного оружия в Белоруссии является мерой сдерживания

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является мерой сдерживания, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"Мы говорим любым возможным агрессорам: если вы посягнете на нашу территорию силовым способом, мы сможем нанести вам непоправимый ущерб, ущерб неприемлемый", - заявил он, комментируя послание президента Белоруссии народу и парламенту, прошедшее накануне.

Савиных, рассуждая о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии, назвал этот шаг весьма разумным, а политику государства - направленной исключительно на обеспечение собственной безопасности. По его мнению, Белоруссия просто вынуждена была сделать этот шаг - дать согласие на размещение у себя тактического ядерного оружия - чтобы обезопасить себя от нападений со стороны стран НАТО, ударные группировки которых расположены непосредственно у границ республики.

"Сейчас логика этого развертывания потерпела полный крах", - уверен депутат.

Существующую на сегодняшний день напряженность на границах Белоруссии Савиных, в свою очередь, назвал отражением глобализации, созданной по рецептам стран коллективного Запада.

"Сейчас происходит слом системы, и все страны пытаются нащупать свои новые зоны влияния. Они проводят часто агрессивную политику, основанную на использовании силы. Это своего рода возврат в XIX век, к принципам realpolitik", - заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия.

При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент РФ.