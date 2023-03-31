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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

SpaceX в субботу предпримет новую попытку запуска спутников Пентагона

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу предпримет очередную попытку запуска группы из 10 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 мск).

Первоначально его предполагалось провести 30 марта, однако за три секунды до старта он был отменен. Перенесенный на 31 марта запуск также не состоялся по техническим причинам.

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км

В группу аппаратов весом 150 кг каждый входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и восемь спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется во второй раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

США Пентагон SpaceX Falcon 9
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