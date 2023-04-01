Что случилось этой ночью: суббота, 1 апреля

Урсула фон дер Ляйен может возглавить НАТО, новый пакет американской помощи Украине на $2,6 млрд, Пол Уилан переведен в больницу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО в октябре. Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг должен покинуть пост в сентябре.

- США в понедельник могут объявить о военной помощи Украине на $2,6 млрд. В пакет среди прочего войдут различные типы боеприпасов, противотанковое вооружение, радиолокационные станции, снаряжение для форсирования водных преград, ракеты для системы ПВО NASAMS.

- В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. В нее входили четыре поселка в Брянской области.

- Осужденный в РФ за шпионаж Пол Уилан переведен в больницу при колонии. По словам его брата Дэвида, Пола перевели вместе с несколькими другими нерусскими заключенными.

- SpaceX в субботу предпримет очередную попытку запуска спутников Пентагона. Речь идет о десяти спутниках новой системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США.

- Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал пятого турнира подряд. Его соперником в финальном матче АТР Masters-1000 станет итальянец Янник Синнер.