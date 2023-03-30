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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Истребители Израиля нанесли удар по пригороду Дамаска

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Удар по пригороду Дамаска в ночь на четверг нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Гуринов.

"30 марта с 01:17 до 01:33 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска, в результате которого повреждено четыре здания, в том числе поликлиника в районе Кафр-Суса", - заявил Гуринов на брифинге.

Ранее в четверг сирийские СМИ со ссылкой на военный источник сообщали, что в результате авиаудара были ранены два сирийских солдата и причинен "некоторый материальный ущерб". По их данным, авиаударам подверглись несколько позиций сирийской армии в районе Аль-Мидан в Дамаске.

Отмечалось, что сирийские системы ПВО сбили несколько ракет.

СМИ писали, что за атаки ответственен Израиль. Утверждалось, что предполагаемые израильские военные самолеты совершили атаку с Голанских высот.

Дамаск Израиль Сирия
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