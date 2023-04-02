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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Спутники отследили высокую активность на месте стройки экспериментального реактора в КНДР

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, близка к завершению строительства нового экспериментального легководного реактора на ядерном комплексе в Йонбене, сообщает сайт 38 North, специализирующийся на исследованиях КНДР.

"Удалось зафиксировать сброс воды, что может иметь отношение к тестированию системы охлаждения этого реактора. За прошедшие несколько лет это не первый сброс воды, но это может свидетельствовать о том, что реактор близок к завершению", - отмечается в сообщении.

При этом по данным со спутниковых снимков от 3 и 17 марта, на комплексе в целом зарегистрирована высокая степень активности.

Кроме того, на заводе по обогащению урана начались новые строительные работы, цель которых, вероятно, нарастить мощности предприятия.

В миреКим Чен Ын дал указание продолжать развитие производства ядерного оружияЧитать подробнее

27 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал Институт ядерного оружия КНДР и дал указание "расширять производство оружейных ядерных материалов для всесторонней реализации плана ЦК партии по поступательному наращиванию ядерных арсеналов".

На прошлой неделе, напоминают региональные СМИ, власти КНДР показали новые более компактные ядерные боеголовки.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что 18 - 19 марта вели учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку.

ЦТАК позднее сообщало, что Академия национальной обороны КНДР с 25 по 27 марта провела очередное испытание подводного аппарата, способного нести ядерный боезаряд.

КНДР Йонбен
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