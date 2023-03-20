КНДР в выходные провела учения, имитирующие ядерную контратаку

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила в понедельник, что в минувшие выходные провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку.

"18 и 19 марта прошли комплексные тактические учения, направленные на практическое укрепление сил сдерживания войны и способности страны к ядерной контратаке, на отработку порядка и процессов выполнения соответствующими частями задания по тактической ядерной атаке", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что двухдневные учения включили в себя управление системой командования ядерным ударом, переход на боеготовность к контратаке и запуск тактической баллистической ракеты с имитиационной ядерной боеголовкой.

Согласно государственному агентству КНДР, ракета, запушенная из уезда Чхольсан провинции Северный Пхёнан, взорвалась точно на высоте 800 метров над предназначенной целью в Японском море.

Учениями руководил возглавляющий Северную Корею Ким Чен Ын. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видно, что его дочь также наблюдала за учениями.

"Мы не можем сдержать войну только тем фактом, что мы являемся ядерным государством. Только когда мы приведем страну в состояние готовности к ядерным атакам, которые могут быть осуществлены быстро и точно в любое время, мы сможем выполнить важную стратегическую миссию по сдерживанию войны", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Агентство добавило, что одна из целей учений - "сделать предупреждение противникам, которые откровенно обнаруживают ясные намерения развязать войну против республики, расширяют агрессивные военные учения и проводят военные действия наступательного характера, игнорируя наши неоднократные предупреждения".

19 марта объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи проинформировал, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности из района полигона Тончханни.

Пхеньян ранее предупреждал, что примет практические меры военного сдерживания в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартовали 13 марта.

Как сообщалось, 16 марта Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Это произошло после запуска 14 марта двух баллистических ракет малой дальности. 13 марта сообщилось о пуске двух стратегических крылатых ракет с северокорейской подводной лодки.