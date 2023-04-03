В Гааге начался суд над экс-руководителем Косово Тачи по делу о военных преступлениях

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Гаагском суде начался процесс по делу против экс-руководителя Косово Хашима Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях в 1998-1999 годах, когда он возглавлял так называемую Освободительную армию Косово (ОАК), сообщает Associated Press.

"Я совершенно невиновен", - сказал он в понедельник, выступая на заседании.

Еще трое обвиняемых в преступлениях наряду с Тачи - Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи - также заявили о своей невиновности.

Прокурор Алекс Уайтинг, в свою очередь, заявил, что сторона обвинения готова доказать вину ОАК в "сотнях убийств и незаконных задержаний в Косово и на севере Албании в 1998 и 1999 годах", а также что "четверо обвиняемых несут ответственность за эти преступления, поскольку были военными руководителями ОАК".

Защита Тачи будет выступать 4 апреля, а на следующей неделе в суде выступят свидетели по этому делу, отмечает агентство.

Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово в 2020 году предъявила Тачи и нескольким его соратникам обвинения в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в этом сербском автономном крае в 1998-1999 годах. Затем обвинения против него подтвердил гаагский суд. После этого Тачи, занимавший пост главы администрации автономного края Косово и Метохия, подал в отставку.