Спецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступлениях

На фоне этого объявления Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон

Президент Республики Косово Хашим Тачи Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в 1998-1999 гг, говорится в пресс-релизе SPO.

Обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда других лиц содержит десять пунктов, в том числе обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках. В заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые ответственны почти за сотню убийств.

Из-за предъявленных обвинений Тачи отказался от поездки в Вашингтон, где должна состояться встреча представителей Косово и Сербии. Об этом сообщил в твиттере спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

"Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после объявления Специальной прокуратуры. Я уважаю его решение не участвовать в дискуссии, пока юридическая сторона этих обвинений не будет урегулирована", - написал Гренелл.

Между тем переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Авдуллой Хоти, организованные по инициативе президента США Дональда Трампа, все же состоятся в субботу в Вашингтоне, уточнил Гренелл.

Обвинения касаются событий 1998-1999 гг, когда косовские албанцы начали вооруженную борьбу за отделение от Югославии. Жертвами военного конфликта, завершившегося бомбардировками Югославии силами НАТО, стали более 10 тысяч человек. Тачи был одним из основателей группировки "Освободительная армия Косово" и сыграл видную роль в провозглашении независимости Косово от Сербии в 2008 году.

Сербия и Россия не признали независимость Косово.