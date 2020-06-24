Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 24.06В России 606 881+7 176В мире 9 263 466+164 825

Спецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступлениях

На фоне этого объявления Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон

Спецпрокуратура предъявила президенту Косово обвинения в военных преступлениях
Президент Республики Косово Хашим Тачи
Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в 1998-1999 гг, говорится в пресс-релизе SPO.

Обвинительное заключение в отношении Тачи, бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда других лиц содержит десять пунктов, в том числе обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках. В заключении утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые ответственны почти за сотню убийств.

Из-за предъявленных обвинений Тачи отказался от поездки в Вашингтон, где должна состояться встреча представителей Косово и Сербии. Об этом сообщил в твиттере спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

"Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после объявления Специальной прокуратуры. Я уважаю его решение не участвовать в дискуссии, пока юридическая сторона этих обвинений не будет урегулирована", - написал Гренелл.

Между тем переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Авдуллой Хоти, организованные по инициативе президента США Дональда Трампа, все же состоятся в субботу в Вашингтоне, уточнил Гренелл.

Обвинения касаются событий 1998-1999 гг, когда косовские албанцы начали вооруженную борьбу за отделение от Югославии. Жертвами военного конфликта, завершившегося бомбардировками Югославии силами НАТО, стали более 10 тысяч человек. Тачи был одним из основателей группировки "Освободительная армия Косово" и сыграл видную роль в провозглашении независимости Косово от Сербии в 2008 году.

Сербия и Россия не признали независимость Косово.

Сербия Косово Хашим Тачи Кадри Весели Авдулла Хоти Александр Вучич

Новости по теме

Новости

Капитаны пяти иранских танкеров попали под санкции США из-за поставок топлива в Венесуэлу

США представят проект резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

США представят проект резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Макаров"

Дожди на западе Украины разрушили дамбы и мосты

Что случилось этой ночью: среда, 24 июня

Трамп предложил посадить Болтона в тюрьму и конфисковать его деньги

Трамп предложил посадить Болтона в тюрьму и конфисковать его деньги

WSJ назвала условия Штатов для продления ДСНВ

Пхеньян отложил начало военных действий против Южной Кореи

Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');