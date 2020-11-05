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Лидер косовских албанцев подал в отставку после обвинений в военных преступлениях

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава администрации автономного края Косово и Метохия Хашим Тачи в четверг подал в отставку после решения Международного суда в Гааге выдвинуть против него обвинения в совершении преступлений в период конфликта в регионе в 1999 году.

Сербский телерадиоканал РТС сообщил, что о своем решении Тачи, в прошлом командующий так называемой Освободительной армией Косово, объявил на пресс-конференции в Приштине.

Ранее в четверг стало известно, что обвинения выдвинуты также в отношении председателя Демократической партии Косово Кадри Весели, который уже заявил о готовности предстать перед международным правосудием.

Тачи, Весели и еще восемь человек обвиняются в совершении военных преступлений, в частности, в убийстве не менее ста мирных жителей в период конфликта в сербском автономном крае Косово и Метохия.

Сербский автономный край Косово и Метохия, большинство населения которого сейчас составляют этнические албанцы, в 2008 году в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии. Белград, как и большинство стран мира, этого не признал.

Косово Хашим Тачи Сербия

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