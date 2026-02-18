Экс-руководитель Косово Хашим Тачи призвал суд в Гааге оправдать его

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Косово Хашим Тачи в ходе судебных слушаний призвал Специальный трибунал в Гааге оправдать его по обвинениям в военных преступлениях в 1998-1999 годах, когда он командовал так называемой Освободительной армией Косово (ОАК), сообщает в среду Associated Press.

"Единственным справедливым решением будет мое полное оправдание", - заявил он судьям в конце слушаний, которые длились почти три года.

Тачи назвал себя политиком и миротворцем. По его словам, обвинения, в частности, в убийствах, пытках и травле являются беспочвенными.

"На протяжении всей моей жизни я был с народом Косово, защищая свободу, жизнь и достоинство. Я всегда следовал западным идеалам демократии, равенства и правосудия", - сказал он.

Обвинение запросило 45 лет тюремного заключения для Тачи и других подсудимых - политиков Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красчини, которые также были лидерами ОАК.

Associated Press предполагает, что решения судей обвиняемым придется ждать несколько месяцев.

Кроме того, позже в феврале Тачи ждет отдельный судебный процесс по обвинению в запугивании свидетелей.

Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово предъявила Тачи и нескольким его соратникам обвинения в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в этом сербском автономном крае в 1998-1999 годах в 2020 году. Затем обвинения против него подтвердил Гаагский суд. После этого Тачи, занимавший пост главы администрации автономного края Косово и Метохия, подал в отставку.