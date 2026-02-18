Поиск

Экс-руководитель Косово Хашим Тачи призвал суд в Гааге оправдать его

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Косово Хашим Тачи в ходе судебных слушаний призвал Специальный трибунал в Гааге оправдать его по обвинениям в военных преступлениях в 1998-1999 годах, когда он командовал так называемой Освободительной армией Косово (ОАК), сообщает в среду Associated Press.

"Единственным справедливым решением будет мое полное оправдание", - заявил он судьям в конце слушаний, которые длились почти три года.

Тачи назвал себя политиком и миротворцем. По его словам, обвинения, в частности, в убийствах, пытках и травле являются беспочвенными.

"На протяжении всей моей жизни я был с народом Косово, защищая свободу, жизнь и достоинство. Я всегда следовал западным идеалам демократии, равенства и правосудия", - сказал он.

Обвинение запросило 45 лет тюремного заключения для Тачи и других подсудимых - политиков Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красчини, которые также были лидерами ОАК.

Associated Press предполагает, что решения судей обвиняемым придется ждать несколько месяцев.

Кроме того, позже в феврале Тачи ждет отдельный судебный процесс по обвинению в запугивании свидетелей.

Спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косово предъявила Тачи и нескольким его соратникам обвинения в военных преступлениях, совершенных в период конфликта в этом сербском автономном крае в 1998-1999 годах в 2020 году. Затем обвинения против него подтвердил Гаагский суд. После этого Тачи, занимавший пост главы администрации автономного края Косово и Метохия, подал в отставку.

Косово Хашим Тачи Гаагский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Венгрии заявили о наличии запасов нефти более чем на три месяца

Что произошло за день: среда, 18 февраля

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Транспортные самолеты ВВС США за два дня совершили 30 рейсов с грузами на Ближний Восток

Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

 Во Франции зарегистрировали рекорд по продолжительности дождей

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Иран заинтересован в импорте газа из РФ, несмотря на собственную рекордную добычу

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

 Венгрия и Словакия остановили поставки дизтоплива на Украину

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8449 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });