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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Военные Азербайджана заявили, что взяли под контроль ряд высот и дорог в Лачинском районе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военные взяли под контроль несколько высот и ряд основных и вспомогательных дорог и территории между селами Джагазур и Забух Лачинского района.

"В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района", - говорится в сообщении.

Хроника 27 сентября 2020 года – 30 марта 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Лачинский район Минобороны Нагорный Карабах
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