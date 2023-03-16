Ереван назвал выступление Алиева проявлением территориальных посягательства против Армении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воинственная риторика президента Азербайджана преследует цель сорвать усилия по установлению стабильности на Южном Кавказе и прибегнуть к широкомасштабному применению силы против Армении и Нагорного Карабаха, заявили в МИД Армении.

"Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре стало откровенным проявлением территориальных посягательств против Армении и подготовки очередной агрессии", - говорится в заявлении.

"Представляя суверенную территорию республики Армении под вымышленным названием "Западный Азербайджан", президент Азербайджана грубо нарушает не только Устав ООН, декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, Алма-Атинскую декларацию, но и взятые им же в Праге и Сочи обязательства, на которые он же ссылается в своем выступлении", - подчеркивают в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Озвучивание подобных провокационных тезисов в Анкаре преследует цель не только подорвать текущие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но и затормозить положительную динамику в процессе урегулирования армяно-турецких отношений", - заявили в МИД Армении.

Ранее в четверг Алиев заявил, что Армения должна нести ответственность за отказ от выполнения обязательства по открытию дороги, связывающей через территорию республики Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, именуемой азербайджанской стороной "Зангезурским коридором", также Армения, по его словам, "все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана".

Алиев также сообщил, что западные азербайджанцы в настоящее время создали объединение для возвращения на свои исторические земли. "Согласно концепции возвращения Общины западного Азербайджана, для возвращения на свои земли, находящиеся на территории нынешней Армении, необходима соответствующая верификация и международное соглашение с механизмом гарантий и юридической базой", - сказал он.