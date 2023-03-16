Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Ереван назвал выступление Алиева проявлением территориальных посягательства против Армении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воинственная риторика президента Азербайджана преследует цель сорвать усилия по установлению стабильности на Южном Кавказе и прибегнуть к широкомасштабному применению силы против Армении и Нагорного Карабаха, заявили в МИД Армении.

"Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре стало откровенным проявлением территориальных посягательств против Армении и подготовки очередной агрессии", - говорится в заявлении.

В миреАлиев и Эрдоган обсудили переговоры между Азербайджаном и АрмениейЧитать подробнее

"Представляя суверенную территорию республики Армении под вымышленным названием "Западный Азербайджан", президент Азербайджана грубо нарушает не только Устав ООН, декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, Алма-Атинскую декларацию, но и взятые им же в Праге и Сочи обязательства, на которые он же ссылается в своем выступлении", - подчеркивают в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Озвучивание подобных провокационных тезисов в Анкаре преследует цель не только подорвать текущие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но и затормозить положительную динамику в процессе урегулирования армяно-турецких отношений", - заявили в МИД Армении.

В миреАзербайджан обвинил Армению в уклонении от подписания мирного договораЧитать подробнее

Ранее в четверг Алиев заявил, что Армения должна нести ответственность за отказ от выполнения обязательства по открытию дороги, связывающей через территорию республики Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, именуемой азербайджанской стороной "Зангезурским коридором", также Армения, по его словам, "все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана".

Алиев также сообщил, что западные азербайджанцы в настоящее время создали объединение для возвращения на свои исторические земли. "Согласно концепции возвращения Общины западного Азербайджана, для возвращения на свои земли, находящиеся на территории нынешней Армении, необходима соответствующая верификация и международное соглашение с механизмом гарантий и юридической базой", - сказал он.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Черногории распустил парламент

Что произошло за день: четверг, 16 марта

Военные в Ливии заявили об обнаружении пропавших ранее 2,5 тонн урана

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

РПЦ разорвала отношения с главой Кипрской православной церкви

В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней

Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента

Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

В Минобороны КНР призвали Японию к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов

В Минобороны КНР призвали Японию к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });