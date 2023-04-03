США обсуждали с Израилем и странами Европы временное соглашение по ядерной программе Ирана

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - США в феврале вели обсуждения с Израилем, а также с Евротройкой (Великобритания, Франция и Германия) вариант временного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает Axios со ссылкой на представителей властей Израиля и дипломатов западных стран.

"Предложение, о котором говорили, включало в себя отмену некоторых санкций, если Иран частично заморозит свою ядерную деятельность, главным образом - обогащение урана на 60%, заявили четыре представителя израильских властей, западные дипломаты и эксперты США", - информирует портал.

По словам ряда источников, иранская сторона была осведомлена об этих дискуссиях, но пока что отвергла эту инициативу. При этом иранские власти отмечали, что подобный подход не сработал и раньше, и что они не согласны на сделку, которая была менее масштабной, чем заключенный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

При этом в МИД Ирана не стали комментировать Axios эту информацию.

В 2013 году Иран и другие страны заключили сделку, согласно которой Тегеран приостанавливал действие части своей ядерной программы в обмен на частичное прекращение действия санкций против него. Эта сделка первоначально действовала шесть месяцев, и ее продлевали несколько раз - вплоть до заключения СВПД.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. Но в мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Axios отмечает, что в 2021 году, незадолго до начала работы администрации президента Джо Байдена, США и Иран пытались при посредничестве ЕС добиться временного соглашения. Однако договориться не удалось, и стороны решили стремиться к полноценному восстановлению действия СВПД.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая не завершилась до сих пор.

В конце февраля МАГАТЭ сообщали, что Иран получил 87,5 кг обогащенного на 60% урана. По словам экспертов, если этот объем урана обогатят до 90%, этого хватит для получения хотя бы одной ядерной бомбы.