В МИД Ирана исключают временное соглашение по атому

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Иране исключают возможность заключения какого-либо временного соглашения в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский МИД.

"Мы рассматриваем только вариант с возвращением всех сторон к СВПД", - заявил представитель МИД страны Нассер Канани. Он отметил, что Иран ни в коем случае не поддержит заключение временного соглашения.

Канани заявил, что для достижения этой цели с Ирана необходимо снять санкции.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Тегеран и провел встречи с несколькими официальными лицами, а по итогам поездки агентство выпустило заявление, в котором говорилось, что Иран позволит инспекторам МАГАТЭ проводить в дальнейшем действия по проверке и мониторингу в стране.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.