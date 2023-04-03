Аэростат КНР смог собрать данные над рядом важных военных объектов США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - У аэростата КНР получилось собрать разведданные во время полета над несколькими важными военными объектами США, несмотря на попытки американцев не дать ему сделать это, сообщает в понедельник NBC со ссылкой на ряд источников.

"Два высокопоставленных представителя властей США и один бывший высокопоставленный представитель заявили, что китайский аэростат-разведчик, который пролетел над США, смог собрать разведывательную информацию от нескольких засекреченных военных объектов, несмотря на попытки администрации президента Джо Байдена не позволить ему сделать это", - отмечает телеканал.

По информации NBC, Китай непосредственно управлял аэростатом, и тот мог несколько раз проходить над интересующим объектом. Также информация от аэростата в режиме реального времени поступала в Пекин. Однако в основном аэростат собирал данные по сигналам электронных устройств - от систем вооружения и средств связи на военных базах.

При этом источники заверили, что аэростат смог бы получить больше сведений, если бы власти не отдавали распоряжение военным остановить радиопередачи или подачу иных электромагнитных сигналов.

28 февраля аэростат вошел в воздушное пространство штата Аляска. Впоследствии он прошел над штатом Монтана, в частности, над авиабазой "Мальмстрем", где США держит часть ядерных сил. По словам американской стороны, после того, как информация о аэростате стала достоянием общественности, КНР увеличила скорость движения аэростата, стараясь как можно скорее вывести его из американского воздушного пространства.

4 февраля США сбили аэростат у побережья штата Южная Каролина. По словам официальных лиц, аэростат имел механизм самоуничтожения, который можно было активировать дистанционно из Китая, но по каким-то причинам китайские власти не задействовали его.

В настоящий момент власти США пытаются реконструировать аэростат из поднятых из воды обломков.

В МИД КНР в свою очередь заявляли, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса. Однако факт обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США и его уничтожение американскими военными вылились в дипломатический скандал между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намеченный на начало февраля визит в Пекин, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.