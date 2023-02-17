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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Байден отметил отсутствие данных о связи сбитых над севером США аэростатов с разведкой КНР

Байден отметил отсутствие данных о связи сбитых над севером США аэростатов с разведкой КНР
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент ничто не указывает на то, что обнаруженные в небе над США три аэростата имели отношение к разведывательной деятельности каких-либо стран.

"Мы пока точно не знаем, чем именно были эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с разведывательной программой Китая или что они были объектами для слежки из каких-либо других стран", - сказал он, выступая в четверг в Белом доме.

Байден отметил, что, по оценке американского разведсообщества на данный момент, эти аэростаты были, вероятно, "связаны с частными компаниями в сфере развлечений, метеорологии или каких-либо других исследований".

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. Байден в четверг не стал подвергать сомнению эту версию. Этот аэростат сбили, как только он оказался над морем. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

Затем над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом, одну воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.

США Джо Байден Китай
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