США приняли меры, лишившие аэростат КНР доступа к ряду разведданных

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американские власти предприняли ряд шагов, которые не позволили пролетавшему над США аэростату КНР получить доступ к некоторым разведданным, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы приняли меры предосторожности с целью уменьшить количество разведывательных данных, которые Китай мог бы получить. Мы приняли меры по защите наших военных объектов от иностранных разведслужб. (...) Благодаря этому мы смогли предотвратить прием определенной информации от наших объектов", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, какие разведданные мог получить китайский аэростат, сбитый впоследствии.

Сингх добавила, что не знает, смог ли аэростат передать собранные данные в Пекин.

Ранее в понедельник NBC со ссылкой на ряд источников сообщил, что аэростат КНР смог собрать разведданные над рядом важных военных объектов США, несмотря на противодействие Белого дома.

"Два высокопоставленных представителя властей США и один бывший высокопоставленный представитель заявили, что китайский аэростат-разведчик (...) смог собрать разведывательную информацию от нескольких засекреченных военных объектов, несмотря на попытки администрации президента Джо Байдена не позволить ему сделать это", - отмечал телеканал.

По информации NBC, Китай непосредственно управлял аэростатом, и тот мог несколько раз проходить над интересующим объектом. Также собранная информация поступала от аэростата в режиме реального времени в Пекин.

28 января аэростат вошел в воздушное пространство штата Аляска. Впоследствии он прошел над штатом Монтана, в частности, над авиабазой "Мальмстрем", где Соединенные Штаты держат часть ядерных сил. По словам американской стороны, после того, как информация об аэростате стала достоянием общественности, Пекин увеличил скорость движения аэростата, стараясь как можно скорее вывести его из воздушного пространства США.

4 февраля американские военные сбили аэростат. По словам официальных лиц, он имел механизм самоуничтожения, который можно было активировать дистанционно из Китая, но по каким-то причинам китайские власти не задействовали его.

В настоящий момент власти США пытаются реконструировать аэростат из поднятых из воды обломков.

В МИД КНР в свою очередь заявляли, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса. Однако факт обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов и его уничтожение американскими военными вылились в дипломатический скандал между двумя странами. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отменил намеченный на начало февраля визит в Пекин, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.