Сбитый над США китайский аэростат не собирал разведданные, заявили в Пентагоне

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сбитый в феврале военными США китайский аэростат не вел сбор разведанных во время полета над американской территорией, заявил в четверг представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Тогда мы знали, что у аппаратуры аэростата была возможность получать информацию. Но, согласно нашим оценкам, он не собирал данные, когда пролетал над США", - сказал Райдер на брифинге.

По его словам, США в то время приняли ряд мер, чтобы сократить разведывательные возможности аэростата.

В апреле заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не знает, мог ли аэростат передавать добываемые разведанные властям КНР.

Ранее NBC со ссылкой на ряд источников сообщал, что аэростат КНР смог получить разведданные о ряде важных военных объектов, несмотря на противодействие американцев. По информации телеканала, Китай непосредственно управлял аппаратом, который мог несколько раз пролететь над интересующим объектом. При этом собранная информация поступала в Пекин в режиме реального времени.

28 января аэростат вошел в воздушное пространство штата Аляска. Впоследствии он пролетел над штатом Монтана, в частности, над авиабазой "Мальмстрем", где США держит часть ядерных сил. По словам американской стороны, после того, как информация об аэростате стала достоянием общественности, Китай увеличил скорость движения аппарата, стараясь как можно скорее вывести его из американского воздушного пространства.

4 февраля США сбили аэростат. По словам официальных лиц, он имел механизм самоуничтожения, который можно было активировать дистанционно из Китая, но по каким-то причинам это не было сделано.

МИД КНР заявил, в свою очередь, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса. Однако факт обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов и его уничтожение американскими военными вылились в дипломатический скандал. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда отложил намеченный на начало февраля визит в Пекин.